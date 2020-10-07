НХЛ призначила дату для початку нового сезону

Джерело - Sport Arena.
Національна хокейна ліга призначила дату 1 січня наступного року для початку сезону.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Пізніше ліга оголосить, коли команди зможуть почати підготовку до нового сезону.
Минулий сезон НХЛ завершився в кінці вересня другий в історії перемогою Тампа Бей Лайтнінг у фіналі Кубка Стенлі.
Після вимушеного карантину команди догравали сезон у двох безпечних міхурах у Торонто та Едмонтоні, який і прийняв фінальну серію.
В кінці липня сезон відновили 24 команди. Ще сім колективів не виходили на лід з березня, коли почалася пандемія COVID-19.
Раніше, захисник Вашингтона завершив професійну кар'єру.