НХЛ призначила дату для початку нового сезону

Минулий сезон завершили в кінці вересня

Джерело - Sport Arena.

Національна хокейна ліга призначила дату 1 січня наступного року для початку сезону.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Пізніше ліга оголосить, коли команди зможуть почати підготовку до нового сезону.

Минулий сезон НХЛ завершився в кінці вересня другий в історії перемогою Тампа Бей Лайтнінг у фіналі Кубка Стенлі.

Після вимушеного карантину команди догравали сезон у двох безпечних міхурах у Торонто та Едмонтоні, який і прийняв фінальну серію.

В кінці липня сезон відновили 24 команди. Ще сім колективів не виходили на лід з березня, коли почалася пандемія COVID-19.

Раніше, захисник Вашингтона завершив професійну кар'єру.