Кременчук розгромив Донбас у четвертому матчі фіналу УХЛ

Гості закинули три сухі шайби у ворота донбасівців

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі фінальної серії УХЛ Кременчук на виїзді зустрічався з Донбасом.

Кременчук святкував перемогу - 3:0. У фінальній серії УХЛ Кременчук зрівняв рахунок - 2:2. Наступний матч між цими командами відбудеться у Кременчуці 16 жовтня. Початок матчу о 18:00.

УХЛ. Плей-оф

Фінал

Четвертий матч, 14 жовтня

Донбас - Кременчук 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 - 27:53 Денискін, 0:2 - 53:58 Волков, 0:3 - 57:43 Серанов

Рахунок в серії 2:2

Раніше, Кременчук на останній хвилині вирвав перемогу у Донбасу.