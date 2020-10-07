Кременчук – Донбас 4:5. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі фіналу УХЛ Донбас переміг Кременчук.
УХЛ. Плей-оф
Фінал
Перший матч, 07 жовтня
Кременчук – Донбас 4:5 (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)
Голи: 1:0 Дубінін (Грицких), 3:17; 2:0 Пукса, 4:59; 3:0 Тютченко (Кисельов, більшість), 14:46; 3:1 Туркін (Пангелов-Юлдашев - Монс), 29:16; 3:2 Журавльов (Казаковцев), 46:39; 3:3 Костиков (Григор'єв), 47:46; 3:4 Лялька (Костиков), 57:39; 4:4 Созонов (Тютченко), 59:54; 4:5 Захаров (Карпенко - Пангелов-Юлдашев), 62:04
Нагадаємо, Кременчук розгромив Білий Барс і вийшов до фіналу плей-оф УХЛ.