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Кременчук розгромив Білий Барс і вийшов до фіналу плей-оф УХЛ

Сьогодні 20:25 256 0
Кременчук з рахунком 4:0 виграв півфінальну серію
Кременчук розгромив Білий Барс і вийшов до фіналу плей-оф УХЛ
#Кременчук, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ Білий Барс вдома програв Кременчуку.

Матч завершився з рахунком 9:4.

То ж Кременчук з рахунком 4:0 виграв півфінальну серію і вийшов до фіналу турніру.

УХЛ. Плей-оф
Півфінал
Четвертий матч, 29 вересня 

Білий Барс - Кременчук 4:9 (2:2, 0:2, 2:5)

Шайби: 0:1 - 2:14 Созонов (Гриценко, Ворона),  1:1 - 6:00 Петрошенко (Бабинець), 2:1 - 15:08 Мазур, 2:2 - 17:29 Денискін, 2:3 - 21:19 Созонов (Дубінін), 2:4 - 37:09 Дубінін (Денискін, Коробов), 2:5 - 47:33 Чемерілов, 2:6 - 50:04 Ворона (Созонов), 2:7 - 52:37 Денискін (Боєвих, Коробов), 3:7 - 53:30 Фурсенко (Гребеник), 4:7 - 54:21 Лесников (Гребеник, Кисельов), 4:8 - 54:42 Денискін (Коробов, Бабрусев), 4:9 - 54:53 Кісельов (Чемерілов, Боєвих).

Рахунок у серії 0:4

Вчора Кременчук переграв Білий Барс з рахунком 9:2.

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