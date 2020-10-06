У сезоні 2017/2018 він разом з командою виграв Кубок Стенлі

Джерело - УХЛ.

33-річний захисник Вашингтон Кепіталз Метт Нісканен оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Метт протягом декількох років був ключовим хокеїстом в команді.

У Нісканена залишався один рік чинного контракту з Філадельфією Флайєрс із зарплатою $ 5,75 млн. За кар'єру в НХЛ американець також виступав за Даллас Старз, Піттсбург Пінгвінз і Вашингтон. У сезоні-2017/2018 виграв Кубок Стенлі в складі столичної команди.

Раніше, легендарний воротар Лундквіст залишить Рейнджерс.