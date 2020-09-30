Легендарний воротар Лундквіст залишить Рейнджерс

Голкіперу виграти Кубок Стенлі не вдалося

Клуб НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс викупив контракт легендарного воротаря Хенріка Лундквіста, який знаходився у команді більше 15-ти років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рейнджери викупили останній рік контракту 38-річного гравця, який став вільним агентом. Поки немає інформації, чи готовий швед завершити кар'єру або спробує знайти собі нову команду в Європі або НХЛ.

Лундквіст майже всю професійну кар'єру провів у складі Рейнджерс. Відіграв 887 матчів в регулярних сезонах і 130 ігор в плей-офф, проте Кубок Стенлі не вигравав.

Хенрік займає 6-е місце в історії НХЛ за кількістю перемог (459). У складі збірної Швеції вигравав золото і срібло Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, Тампа-Бей виграла Кубок Стенлі.