Досвідчений форвард може перейти до Сокола

Раніше Німенко тренувався з Білим Барсом

Джерело - УХЛ.

Досвідчений 32-річний нападник Дмитро Німенко тренується з Соколом під час підготовки київської команди до старту в сезоні УХЛ-Парі-Матч.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Попередні три сезони форвард виступав у Румунії за Прогим і Стяуа. З першою командою українець навіть вийшов в плей-офф чемпіонату Румунії, але поступився і в півфіналі, і в матчі за третє місце. Відзначимо, що на Відкритому кубку Донбасу Німенко виступав за Білий Барс.

Раніше, білоруський фахівець очолив ХК Крижані Вовки.