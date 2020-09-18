Визначився другий фіналіст Кубка Стенлі

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній асоціації визначився другий фіналіст.
Тампа Бей в перших п'яти матчах зуміла виграти тричі, а шостий поєдинок не визначив переможця в основний час і команди перебралися в овертайм.
Там сильнішими виявилися Лайтнінг, які зуміли вразити ворота суперника і вийти у свій перший фінал за останні п'ять років.
НХЛ
Фінал Східної Конференції, 17 вересня
Айлендерс - Тампа-Бей 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Рахунок в серії: 2-4
Нагадаємо, Даллас вийшов у фінал Кубка Стенлі.