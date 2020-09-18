Визначився другий фіналіст Кубка Стенлі

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній асоціації визначився другий фіналіст.

Тампа Бей в перших п'яти матчах зуміла виграти тричі, а шостий поєдинок не визначив переможця в основний час і команди перебралися в овертайм.

Там сильнішими виявилися Лайтнінг, які зуміли вразити ворота суперника і вийти у свій перший фінал за останні п'ять років.

НХЛ

Фінал Східної Конференції, 17 вересня

Айлендерс - Тампа-Бей 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок в серії: 2-4

Нагадаємо, Даллас вийшов у фінал Кубка Стенлі.