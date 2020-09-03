У Білорусі можуть забрати чемпіонат світу з хокею

Білорусь може втратити чемпіонат світу з хокею

Латвія зараз закликає Міжнародну федерацію хокею відібрати у Білорусі право організовувати чемпіонат світу з хокею і віддати частину матчів іншій країні в рамках санкцій проти режиму президента Олександра Лукашенка.

Про це розповів прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

"Ми починаємо переговори з Міжнародною федерацією хокею, щоб вони оцінили перенесення тієї частини чемпіонату світу, що має проводитися в білоруській столиці, куди-небудь в інше місце", - відзначив Каріньш.

Чемпіонат світу з хокею має пройти в Мінську (основні матчі, у тому числі фінал) та Ризі з 21 травня до 6 червня 2021 року.

Міжнародна федерація хокею поки не робила політичних заяв стосовно ситуації в Білорусі.

Раніше, Кличко підтримав протестувальників у Білорусі.