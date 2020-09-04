Скасовано сезон в Азіатській хокейній лізі

Старт сезону був запланований на січень

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна хокейна федерація скасувала сезон-2020/21 в Азіатській хокейній лізі.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Спочатку старт сезону, який був запланований на січень, перенесли. Ну а тепер і зовсім скасували. Цікаво, що за день до офіційного оголошення від IIHF, новиною про скасування сезону поділилися в Сахаліні.

Головні причини скасування сезону полягають в тому, що існують обмеження на міжнародні поїздки між Росією, Кореєю і Японією, а також обов'язкова обсервація в Японії.

Раніше, у Білорусі можуть забрати чемпіонат світу з хокею.