Дніпро переміг Донбас у півфіналі плей-оф УХЛ

Хет-трик Макарова приніс перемогу Дніпру

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ Донбас поступився херсонському Дніпру.

Матч завершився з рахунком 3:2. У складі херсонської команди хет-трик оформив Денис Макаров.

Завтра, 3 вересня, відбудеться другий матч між цими командами. Початок о 18:45.

Раніше, у першому матчі Кременчук розгромив Білий Барс.

УХЛ. Плей-оф

Півфінал

Перший матч, 2 вересня

Донбас - Дніпро 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Шайби: 0:1 - 12 Макаров, 1:1 - 14 Туркін, 1:2 - 27 Макаров, 1:3 - 34 Макаров, 2:3 - 20 Монс