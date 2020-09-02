Дніпро переміг Донбас у півфіналі плей-оф УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ Донбас поступився херсонському Дніпру.
Матч завершився з рахунком 3:2. У складі херсонської команди хет-трик оформив Денис Макаров.
Завтра, 3 вересня, відбудеться другий матч між цими командами. Початок о 18:45.
Раніше, у першому матчі Кременчук розгромив Білий Барс.
УХЛ. Плей-оф
Півфінал
Перший матч, 2 вересня
Донбас - Дніпро 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Шайби: 0:1 - 12 Макаров, 1:1 - 14 Туркін, 1:2 - 27 Макаров, 1:3 - 34 Макаров, 2:3 - 20 Монс