Минулий сезон Макаренко провів у дніпровському Динамо

Джерело - УХЛ.

Крижані Вовки підписали контракт голкіпером Данилом Макаренком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний вихованець Дніпровських Вовків свою професійну кар'єру починав в чемпіонаті Словаччини U16 - Макаренко провів 27 поєдинків і відбив 88,3% при коефіцієнті надійності 4.17.

У сезоні 2018/19 голкіпер повернувся в Україну і зіграв у складі рідного клубу в чемпіонаті України U19. У Динамо Макаренко у 22 матчах заробив коефіцієнт надійності 2.59. Минулий сезон воротар починав в американській WSHL, але після 5 проведених там поєдинків Макаренко повернувся в Динамо, з яким виграв бронзові медалі чемпіонату України U20.

Раніше, Кременчук підписав російського захисника.