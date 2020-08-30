Кременчук підписав російського захисника

Яковлєв став гравцем українського клубу

Джерело - УХЛ.

ХК Кременчук уклав контракт з 26-річним захисником Олександром Яковлєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Регулярний сезон 2019/20 гравець провів у Донбасі, набравши 21 (6+15) очко у 23 матчах при показнику корисності +31.

Найбільше матчів Яковлєв провів в ВХЛ-Б, граючи за ХК Тамбов, з яким двічі вигравав золоті медалі першості - 130 матчів, 40 (10+30) очок, корисність +42.

Ігрову кар'єру захисник починав у МХЛ - 122 матчі, 20 (5+15) очок, корисність -36. Також в активі хокеїста 46 матчів в МХЛ-Б (МХК Дмитров) і 13 зустрічей в ВХЛ (Зірка-ВДВ). Сезон 2018/19 Яковлєв відіграв в Російській студентській лізі за Державу ТДУ, набравши 37 (7+30) очок в 30 матчах.

У складі Кременчука Олександр Яковлєв виступатиме під 72 номером.

Раніше, УХЛ отримала заявку на участь в сезоні-2020/21 від ініціативної групи з міста Краматорська.