Помер колишній наставник збірної Чехії

В останні тижні він мав серйозні проблеми зі здоров'ям і був госпіталізований

Джерело - УХЛ.

У лікарні помер 61-річний колишній наставник збірної Мілош Ржига.

Про це повідомляє sport.blesk.cz.

Чеський фахівець знаходився в Інституті клінічної та експериментальної медицини в Празі - найбільшої чеської лікарні. Повідомлялося, що стан його здоров'я погіршився в останні кілька тижнів.

Будучи гравцем, Ржига ставав чемпіоном Чехії (1981), на початку 90-х перейшов на тренерську роботу. Працював, в тому числі в КХЛ - під його керівництвом Митіщинський Атлант в сезоні-2010/11 завоював срібні медалі. В останні роки очолював національну збірну Чехії. На батьківщині двічі приводив свої команди до золотих медалей. Сім'я не коментує здоров'я Ржиги і причини його погіршення.

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