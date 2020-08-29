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УХЛ отримала заявку на участь в сезоні-2020/21 від ініціативної групи з міста Краматорська

Сьогодні 14:27 250 0
Ліга може поповнитися ще одним клубом
УХЛ отримала заявку на участь в сезоні-2020/21 від ініціативної групи з міста Краматорська
#УХЛ

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга отримала заявку від ініціативної групи з міста Краматорська (на чолі з міським головою Андрієм Панковим) на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги-Парі-Матч в новому сезоні 2020/21 від однойменного клубу.

Про це повідомляє сайт ліги.

Таким чином, заявки на участь в 5-му ювілейному сезоні подало 8 клубів (Білий Барс, Дніпро, Донбас, Краматорськ, Кременчук, Крижані Вовки, Маріуполь, МХК Сокіл)

На даний момент, Ліга очікує заявку від харківського МХК Динамо. Термін подачі - до 15 вересня включно.

Нагадаємо, Шафаренко призначений головним тренером МХК Сокіл.

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