Ліга може поповнитися ще одним клубом

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга отримала заявку від ініціативної групи з міста Краматорська (на чолі з міським головою Андрієм Панковим) на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги-Парі-Матч в новому сезоні 2020/21 від однойменного клубу.

Про це повідомляє сайт ліги.

Таким чином, заявки на участь в 5-му ювілейному сезоні подало 8 клубів (Білий Барс, Дніпро, Донбас, Краматорськ, Кременчук, Крижані Вовки, Маріуполь, МХК Сокіл)

На даний момент, Ліга очікує заявку від харківського МХК Динамо. Термін подачі - до 15 вересня включно.

Нагадаємо, Шафаренко призначений головним тренером МХК Сокіл.