У Маріуполі створять хокейний клуб

Депутати міської ради Маріуполя підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Наразі в місті завершується будівництво льодової арени. Тож, маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту - хокей і фігурне катання.

Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.

"Будівництво льодової арени в Маріуполі - це унікальний для міста приклад партнерства приватного бізнесу і муніципалітету. Ми підвели необхідні комунікації, інвестор побудував спортивний об'єкт і тепер у наших дітей з'явиться додаткова можливість освоювати нові види спорту. А у інших хокейних клубів з'явиться гідний конкурент", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.