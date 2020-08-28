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У Маріуполі створять хокейний клуб

Сьогодні 21:15 796 0
У Маріуполі з'явиться хокейний клуб
У Маріуполі створять хокейний клуб
#Маріуполь

Джерело - mariupolrada.gov.ua.

Депутати міської ради Маріуполя підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Наразі в місті завершується будівництво льодової арени. Тож, маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту - хокей і фігурне катання.

Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.

"Будівництво льодової арени в Маріуполі - це унікальний для міста приклад партнерства приватного бізнесу і муніципалітету. Ми підвели необхідні комунікації, інвестор побудував спортивний об'єкт і тепер у наших дітей з'явиться додаткова можливість освоювати нові види спорту. А у інших хокейних клубів з'явиться гідний конкурент", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, Донбас вирвав перемогу у Кременчука на домашньому турнірі.

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