Донбас вирвав перемогу у Кременчука на домашньому турнірі

Донбас не віддав домашній кубок Кременчуку

Джерело - Чемпіон.

У Дружківці відбувся вирішальний матч Відкритого Кубку Донбасу-2020, в якому Донбас приймав Кременчук.

Доля матчу вирішилась у серії булітів, де більш вдалими виявилися господарі, єдиний точний кидок - на рахунку Віктора Туркіна.

Таким чином, Донбас в шостий раз завоював золото домашнього передсезонного турніру, Кременчук завоював срібло, Білий Барс став володарем бронзи турніру, а Дніпро зайняв четверте місце.

Відкритий Кубок Донбасу-2020

Тур 3, 27 серпня

Донбас - Кременчук 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Казаковцев (Мілєхін, Колесніковс), 15:28; 1:1 Коробов (Александров), 23:05; 2:1 Туркін (переможний буліт).

Раніше, Білий Барс несподівано переміг Дніпро на Кубку Донбасу.