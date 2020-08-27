Донбас вирвав перемогу у Кременчука на домашньому турнірі

Джерело - Чемпіон.
У Дружківці відбувся вирішальний матч Відкритого Кубку Донбасу-2020, в якому Донбас приймав Кременчук.
Доля матчу вирішилась у серії булітів, де більш вдалими виявилися господарі, єдиний точний кидок - на рахунку Віктора Туркіна.
Таким чином, Донбас в шостий раз завоював золото домашнього передсезонного турніру, Кременчук завоював срібло, Білий Барс став володарем бронзи турніру, а Дніпро зайняв четверте місце.
Відкритий Кубок Донбасу-2020
Тур 3, 27 серпня
Донбас - Кременчук 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайби: 1:0 Казаковцев (Мілєхін, Колесніковс), 15:28; 1:1 Коробов (Александров), 23:05; 2:1 Туркін (переможний буліт).
Раніше, Білий Барс несподівано переміг Дніпро на Кубку Донбасу.