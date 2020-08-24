Білий Барс представив заявку на Відкритий кубок Донбасу

На турнір поїхали 24 хокеїсти

Сьогодні, 24 серпня, гравці та тренерський штаб Білого Барсу вирушили до Дружківки, де візьмуть участь у Відкритому кубку Донбасу, який відбудеться з 25 по 27 серпня на арені Альтаїр.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До вашої уваги склад нашої команди на цих змаганнях:

Воротарі: Кирило Кучер, Микита Пеленський, Василь Полгороднік.

Захисники: Павло Таран, Артем Гребеник, Максим Ядловський, Сергій Логач, Богдан Грицюк, Арсеній Кисельов, Назар Собко, Артем Портной.

Нападники: Роман Благий, Назар Ружніков, Дмитро Німенко, Владислав Куцевич, Дмитро Даниленко, Нікіта Лесніков, Денис Бородай, Максим Ромахін, Володимир Трошкін, Вадим Петрашенко, Анатолій Резюк, Олександр Резюк, Дмитро Гринкевич.

Тренери: Костянтин Буценко, Олександр Бобкін, Віталій Литвиненко, Анатолій Шкура (адміністратор).

Раніше став відомий склад Дніпра на Відкритий кубок Донбасу-2020.