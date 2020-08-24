Став відомий склад Дніпра на Відкритий кубок Донбасу-2020

До Дружковки вирушило 25 хокеїстів

Джерело - УХЛ.

Став відомий склад херсонського Дніпра на традиційний передсезонний турнір Відкритий кубок Донбасу-2020 , який відбудеться з 25-го по 27-е серпня в Дружківці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всього в заявку клубу на турнір потрапило 25 хокеїстів - 2 воротарі, 10 захисників і 13 нападників.

Воротарі: Олег Петров, Олександр Хомутов.

Захисники: Сергій Дорофєєв, Сергій Афанасьєв (А), Кирило Білоусов, Денис Макаров (А), Євген Ратушний, Іван Сисак, Ілля Декало, Кирило Будько, Денис Матусевич, Микита Кругляков.

Нападники:Євген Гасніков, Олексій Янішевський, Павло Борисов, Руслан Ромащенко, Дмитро Чернишенко, Андрій Жвачкін (К), Владислав Брага, Євген Абаджян, Альберт Вишняков, Олександр Каракулько, Артем Целогородцев, Олексій Зайцев, Святослав Тимченко.