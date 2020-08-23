Крижані Вовки підписали форварда збірної України

Минулий сезон Кіча провів в чемпіонаті Туреччини

Джерело - УХЛ.

Форвард Георгій Кіча в сезоні 2020/21 буде виступати в складі київського клубу Крижані Вовки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець київського Сокола професійну кар'єру починав у рідному клубі - в складі киян Кіча провів 2 сезони, відігравши 36 поєдинків і набравши 17 (8+9) балів. Також в чемпіонатах України форвард встиг зіграти за Беркут (31 матч, 29 (15+16) балів), АТЕК (39 матчів, 33 (14+19) очок), Білий Барс (87 матчів, 57 (22+31) очок), Львів (20 матчів, 5 (1+4) очок), Дженералз (50 матчів, 90 (36+54) очок) і Кременчук (28 матчів, 24 (14+10) очок).

Таким чином, в цілому в чемпіонатах України Георгій Кіча зіграв в 277 поєдинках, заробивши при цьому 252 (110+142) бали при показнику корисності +7. Варто відзначити, що за цей час форвард вигравав бронзові медалі, 4 рази ставав срібним призером української першості, а в сезоні 2014/15 у складі АТЕКу вигравав золото чемпіонату.

У сезоні 2017/18 форвард спробував свої сили в чемпіонаті Румунії - в складі Стяуа Кіча провів 30 поєдинків і набрав 28 (17+11) результативних балів. Сезон 2018/19 нападник провів у другому за силою чемпіонаті Словаччини, зігравши за Прешов в 31 поєдинку і заробивши 4 (2+2) очки. А минулий сезон 2019/20 Кіча провів в чемпіонаті Туреччини, зігравши там в 10 матчах і набравши 23 (9+14) очки.

Також Георгій Кіча виступав у збірних України на всіх рівнях - всього в складі синьо-жовтих нападник провів 42 поєдинки, записавши на свій рахунок 19 (10+9) очок. Варто відзначити, що в сезоні 2015/16 Георгій Кіча в складі національної збірної України завоював золоті медалі української першості.

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