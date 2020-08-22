Кременчук підписав російського нападника

Євген Чемерілов буде виступати за Кременчук

Кременчук підписав контракт з російським форвардом Євгеном Чемеріловим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

35-річний Чемерілов зіграв 518 матчів у Вищій лізі Росії, в яких набрав 320 очок. Він виступав за Енергію, Мотор, Автомобіліст, Зауралля, Єрмак і Ладу.

З сезону 2016/17 росіянин грав в чемпіонаті Казахстану за Арлан, Кулагер і Бейбарис. У минулому сезоні Чемерілов заробив 22 очки в 32 матчах і увійшов в десятку кращих бомбардирів ліги.

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