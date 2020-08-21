 Дніпро підписав найкращого нападника МХК Динамо | Хокей | Champion.com.ua
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Дніпро підписав найкращого нападника МХК Динамо

Сьогодні 14:09 2037 0
У сезоні 2019/20 Євген Абаджян набрав 28 очок
Дніпро підписав найкращого нападника МХК Динамо
#Абаджян, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Найкращий форвард харківського МХК Динамо Євген Абаджян  проведе вересневий плей-оф і майбутній сезон чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч у складі Дніпра.

Про це повідомляє офіційний сайт херсонського клубу. 

Вихованець "алицьких Левів дебютував в Українській хокейній лізі в сезоні 2017/18 - в 39 матчах форвард новояворовців набрав 10 (7+3) очок. В сезону 2018 \ 19 Абаджян в складі левів провів 28 матчів в юнацькому чемпіонаті України і набрав 45 (31+14) очок.

У минулому сезоні 2019/20 у складі харківського МХК Динамо нападник провів 33 матчі, набравши 28 (12+16) очок і увійшовши в ТОП-10 молодих (до 21 року) гравців чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч за підсумками сезону. Також в сезоні 2019/20 форвард дебютував у складі молодіжної збірної України на домашньому чемпіонаті світу в Києві. 

Варто відзначити, що саме Абажджян став автором першої переможної шайби в сезоні для динамівців, а також закинув понад 20% всіх голів харків'ян, набравши 10 очок при грі в більшості. 

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