ХК Донбас висловив невдоволення роботою Федерації хокею України щодо визначення чемпіона України в чемпіонатах України сезону 2019-2020 років серед юніорів та юнаків (2000 - 2006 років народження), а також інших регіональних змагань серед юнаків (2007 - 2013 років народження).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Рішенням виконавчого комітету Федерації хокею України було зупинено проведення матчів чемпіонатів України сезону 2019-2020 років серед юніорів та юнаків (2000 - 2006 років народження), а також інших регіональних змагань серед юнаків (2007 - 2013 років народження).

Було прийнято рішення про визначення результатів чемпіонатів України за підсумками першого етапу змагання, без урахування результатів матчів плей-офф. При цьому ФХУ порушило спортивний принцип визначення результатів змагання - "видавши" медалі в кабінетах, а не визначивши найсильніші команди на льодових майданчиках.

Старша команда клубної школи Донбас 2004 здобула дві перемоги в півфіналі чемпіонату України U-16, оформивши собі вихід у фінал змагання. У другій півфінальній парі (Галицькі Леви - Крижинка) до зупинки чемпіонату відбувся всього один поєдинок, тобто другий фіналіст змагання не був визначений. Однак ФХУ безпідставно визначило чемпіоном команду Галицькі Леви. У розіграші чемпіонату України U-14 до зупинки не були проведені всі матчі регулярної частини. Але навіть при цьому Федерація змогла "призначити" чемпіона. Фундаментальною основою проведення будь-якого змагання є спортивний принцип. Визначення переможця можливо тільки після завершення всієї програми змагань. Тому визначення переможця без зіграних матчів плей-оф є несправедливим.

Також в повідомленні ХК Донбас говориться, що протягом сезону спостерігалися значні порушення процедур офіційного документообігу між комітетом дитячо-юнацького хокею ФХУ і командами - учасницями змагань. - Затверджені регламенти змагань, а також розклад чемпіонатів не були вчасно надані клубам. Інформація про зміни в розкладі матчів повідомлялася вкрай неоперативно. ХК Донбас в черговий раз підкреслює, що прийняття рішення про зупинку розіграшу чемпіонатів і визначення переможців без урахування стадії плей-офф є прямим порушенням спортивного принципу, який повинен лежати в основі роботи ФХУ.

Зазначене рішення було прийнято без обговорень з представниками команд-учасниць змагання, без урахування положень ст.42 Регламенту чемпіонатів України щодо визначення переможців виключно за результатами фінальної серії плей-офф і, як наслідок, відбулося порушення спортивного принципу. Крім того, ст.15 Регламенту чемпіонатів України серед юніорів та юнаків, на яку посилається виконавчий комітет ФХУ приймаючи своє рішення, визначає порядок самостійного рішення організатором питань з підготовки, організації та проведення окремих матчів у разі, якщо такий порядок не визначено Регламентом, але це ніяк не надає організатору і (або) виконавчому комітету ФХУ право на визначення підсумків змагання всупереч ст. 42 Регламенту.

До того ж, клуб відзначив, що Донбас і ДЮСШ ХК Донбас будуть змушені звернутися до суду з позовною заявою про визнання недійсним рішення виконкому ФХУ, прийнятого в порушення норм регламенту змагань. - Вважаємо, що участь в "кулуарних змаганнях", організованих Федерацією хокею України, є сумнівним і не сприяє розвитку спортивного потенціалу молодого покоління спортсменів. Тому залишаємо за собою право не приймати участь в таких змаганнях і домагатися відставки чиновників, які взяли таке рішення. - йдеться в заяві клубу.