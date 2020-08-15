Джерело - офіційний сайт Бостона.
Воротар Бостона Туукка Раск відмовився від участі в плей-офНХЛ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Я хочу грати разом з товаришами по команді, але на даний момент в моєму житті є більш важливі речі, ніж хокей, і це сім'я. Хочу подякувати Бостон і моїх партнерів по команді за їх підтримку і побажати їм успіхів", - заявив Раск.
Варто зазначити, що через кілька годин Бостону потрібно зіграти третій матч 1/8 фіналу Кубка Стенлі з Кароліною (1:1). Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Раск був основним воротарем Бостона в перших двох матчах серії з Кароліною.
Нагадаємо, білоруського хокеїста жорстоко побили силовики під час протестів.