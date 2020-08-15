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Основний воротар Бостона Раск відмовився брати участь в плей-оф НХЛ

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Основний воротар Бостона Раск відмовився брати участь в плей-оф НХЛ
#Раск, #Бостон, #НХЛ

Джерело - офіційний сайт Бостона.

Воротар Бостона Туукка Раск відмовився від участі в плей-офНХЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я хочу грати разом з товаришами по команді, але на даний момент в моєму житті є більш важливі речі, ніж хокей, і це сім'я. Хочу подякувати Бостон і моїх партнерів по команді за їх підтримку і побажати їм успіхів", - заявив Раск.

Варто зазначити, що через кілька годин Бостону потрібно зіграти третій матч 1/8 фіналу Кубка Стенлі з Кароліною (1:1). Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Раск був основним воротарем Бостона в перших двох матчах серії з Кароліною.

Нагадаємо, білоруського хокеїста жорстоко побили силовики під час протестів.

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