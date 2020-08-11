Дніпро підписав 37-річного російського захисника

Джерело - Чемпіон.
Херсонський Дніпро підписав контракт з 37-річним російським захисником Денисом Макаровим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До цього Макаров був капітаном Бейбариса, з яким 4 рази ставав чемпіоном Казахстану.
У минулому сезоні захисник провів за казахську команду 55 ігор, в яких закинув 13 шайб і зробив 13 гольових передач.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
‼️ "ДНЕПР"🇺🇦 - ПОДПИСАЛ КАПИТАНА КАЗАХСТАНСКОГО "БЕЙБАРЫСА"🇰🇿 - ДЕНИСА МАКАРОВА‼️ Наш клуб подписал контракт с опытным защитником - капитаном чемпионов Казахстана. Воспитанник Воскресенского "Химика" начинал карьеру в КХЛ в составе "Лады" (Тольятти), сменив команду в сезоне 2012-13 на "Спартак", а затем на "Автомобилист". С 2012 по 2015 выступал в ВХЛ за "Буран" (Воронеж), а с 2015-16 - неизменно в составе "Бейбарыса" (Атырау). Вместе с клубом четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана. В сезоне 2019-20 защитник в 55 играх забросил 13 шайб и сделал 13 голевых передач.
Раніше, два гравці залишили Дніпро.