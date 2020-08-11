Дніпро підписав 37-річного російського захисника

Макаров був капітаном Бейбариса

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро підписав контракт з 37-річним російським захисником Денисом Макаровим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього Макаров був капітаном Бейбариса, з яким 4 рази ставав чемпіоном Казахстану.

У минулому сезоні захисник провів за казахську команду 55 ігор, в яких закинув 13 шайб і зробив 13 гольових передач.

Раніше, два гравці залишили Дніпро.