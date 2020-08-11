 Дніпро підписав 37-річного російського захисника | Хокей | Champion.com.ua
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Дніпро підписав 37-річного російського захисника

Сьогодні 12:25 453 0
Макаров був капітаном Бейбариса
Дніпро підписав 37-річного російського захисника
#Дніпро, #Макаров

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро підписав контракт з 37-річним російським захисником Денисом Макаровим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього Макаров був капітаном Бейбариса, з яким 4 рази ставав чемпіоном Казахстану.

У минулому сезоні захисник провів за казахську команду 55 ігор, в яких закинув 13 шайб і зробив 13 гольових передач.

 
 
 
 
 
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‼️ "ДНЕПР"🇺🇦 - ПОДПИСАЛ КАПИТАНА КАЗАХСТАНСКОГО "БЕЙБАРЫСА"🇰🇿 - ДЕНИСА МАКАРОВА‼️ Наш клуб подписал контракт с опытным защитником - капитаном чемпионов Казахстана. Воспитанник Воскресенского "Химика" начинал карьеру в КХЛ в составе "Лады" (Тольятти), сменив команду в сезоне 2012-13 на "Спартак", а затем на "Автомобилист". С 2012 по 2015 выступал в ВХЛ за "Буран" (Воронеж), а с 2015-16 - неизменно в составе "Бейбарыса" (Атырау). Вместе с клубом четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана. В сезоне 2019-20 защитник в 55 играх забросил 13 шайб и сделал 13 голевых передач.

Публикация от Хоккейный клуб Днепр Херсон (@hcdnepr)

Раніше, два гравці залишили Дніпро.

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