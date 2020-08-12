У Білорусі затримали нападника БАТЕ

У цьому сезоні Сарока провів 5 матчів за БАТЕ в чемпіонаті Білорусі, забив 2 м'ячі.

У Білорусі був затриманий нападник БАТЕ з Борисова Антон Сарока.

Про це повідомляє Tribuna.com Білорусь.

У цьому сезоні Сарока провів 5 матчів за БАТЕ в чемпіонаті Білорусі, забив 2 м'ячі.

У Білорусі вже третій вечір поспіль - 9, 10 і 11 серпня - тривають сутички білорусів і силовиків.

За даними МВС затримані вже понад 5000 осіб, понад 200 перебувають у медичних установах з пораненнями різних ступенів тяжкості.

Нагадаємо, Вернидуб - найкращий тренер місяця в Білорусі.