Два гравці залишили Дніпро

Клуб і гравці припинили співпрацю за обопільною згодою

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро домовився про припинення співпраці з нападниками Микитою Коваленком і Денисом Василенковим за обопільною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Микита Коваленко поповнив склад щук влітку 2018 року, за цей час зіграв в 92 матчах і набрав 41 (22+19) очко при показнику корисності +15. Відзначимо, що саме з Дніпра форварда вперше викликали в національну збірну України - в сезоні 2018/19 Коваленко зіграв на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1Б.

Раніше, захисник Дніпра завершив спортивну кар'єру.