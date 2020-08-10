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Два гравці залишили Дніпро

Сьогодні 14:51 884 0
Клуб і гравці припинили співпрацю за обопільною згодою
Два гравці залишили Дніпро
#Дніпро, #УХЛ

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро домовився про припинення співпраці з нападниками Микитою Коваленком і  Денисом Василенковим за обопільною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Микита Коваленко поповнив склад щук влітку 2018 року, за цей час зіграв в 92 матчах і набрав 41 (22+19) очко при показнику корисності +15. Відзначимо, що саме з Дніпра форварда вперше викликали в національну збірну України - в сезоні 2018/19 Коваленко зіграв на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1Б.

Раніше, захисник Дніпра завершив спортивну кар'єру.

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