 Сокіл готується до старту в УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Сокіл готується до старту в УХЛ

Сьогодні 15:20 527 0
Команда розпочала збори та провела перше тренування
Сокіл готується до старту в УХЛ
#УХЛ, #Сокіл

Джерело - uhl.ua.

Сьогодні, 3 серпня, київський МХК Сокіл приступив до навчально-тренувального збору та провів перше льодове тренування на арені ВДНХ.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

"Ми всі давно мріяли про цю команду і дуже раді, що в цьому році у нас все-таки вийшло повернути Сокіл в чемпіонат України. Тому ми на правильному шляху і для хокею це взагалі дуже серйозний крок.

Зараз намагаємося укомплектувати склад повністю молодими гравцями, щоб у хлопців була можливість розвиватися, грати у дорослий хокей. Про досвідчених гравців поки говорити рано. Зараз хочемо розібратися більше з українцями, які грають за кордоном. Ті, хто не зміг поїхати, або хоче залишитися в Україні, перейти з дитячого хокею в дорослий", - розповів тренер київської команди Олег Шафаренко

Відзначимо, що 15 серпня команда вирушить на збори на олімпійську базу Кончі-Заспі, а до цього часу клуб буде проводити тренування на ВДНГ.

5 сезон УХЛ стартує 30 вересня 2020 року. З 1 вересня розпочнеться догравання плей-оф, в ході якої визначиться чемпіон сезону 2019/20.

Раніше повідомлялося, що ХК Сокіл заявиться в УХЛ молодіжною командою.

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