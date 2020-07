Новий клуб НХЛ отримав назву та емблему

Нова команда з Сіетла, яка почне грати в НХЛ з сезону-2021/22, отримала назву Сіетл Кракен.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кракен - це легендарне міфічне морська істота величезних розмірів. Клуб уже представив кольору, емблему та домашню форму.

Відзначимо, що Сіетл став 32 клубом НХЛ.

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ