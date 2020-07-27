Донбас провів перше тренування на льоду

У розпорядженні Сергія Вітера 30 хокеїстів

Джерело - УХЛ.

Чинний чемпіон України донецький Донбас розпочав активну підготовку до догравання плей-оф-2019/20, а також старту чергового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні, 27 липня, хокеїсти провели перше тренування на льоду.

Клуб продовжив співпрацю з деякими гравцями, а також уклав ряд угод з новими виконавцями. У розпорядженні Сергія Вітера 30 хокеїстів.

Це воротарі: 29. Олексій Трифонов, 30. Богдан Дьяченко, 31. Ілля Андрюхов (попередній клуб - Дизель Пенза, ВХЛ); захисники 7. Дмитро Ігнатенко, 33. Олексій Кожевников (попередній клуб - Южний Урал Орськ, ВХЛ), 52. Микита Колесніковс, 56. Єгор Кутугін (попередній клуб - Бейбарис Атирау, Казахстан), 57. Олександр Большаков, 58. Філіп Пангелов-Юлдашев, 70. Андрій Григор'єв, 85. Олександр Яковлєв, 89. Владислав Гончаров; нападники 8. Максим Разумов, 9. Віталій Лялька, 10. Вадим Мазур, 12. Віталій Карамнов, 13. Ілля Коренчук, 14. Олександр Костиков, 19. Cемен Валуйский (попередній клуб - Хумо Ташкент, ВХЛ), 23. Віктор Туркін (попередній клуб - Німан Гродно, Білорусь), 27. Микита Мільохін, 32. Євген Монс (попередній клуб - ХК Детва, Словаччина), 36. Андрій Сигарьова (попередній клуб - Лада Тольятті, ВХЛ), 45. Віктор Захаров, 65. Олександр Васильєв, 66. Айнарс Подзіньш, 77. Микита Буценко, 90. Микола Казаковцев (попередній клуб - Металург Новокузнецьк, ВХЛ), 91. Севастян Карпенко, 96. Олег Шишлянніков.

Відзначимо, що першою перевіркою колективу Сергія Вітера стануть матчі традиційного передсезонного турніру ХК Донбас. Відкритий кубок Донбасу відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.

Потім Донбас проведе вирішальні матчі сезону-2019/20 - плей-оф чемпіонату України з хокею - Української хокейної ліги Парі-Матч. Нагадаємо, що спортивний департамент УХЛ затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-оф чемпіонату України. Перший матч донеччани проведуть 2 вересня.

Донбас - Дніпро: 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.

Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.