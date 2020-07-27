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Помер канадський хокеїст українського походження чотириразовий володар Кубка Стенлі

Сьогодні 09:40 1519 0
Шеку було 83 роки
Помер канадський хокеїст українського походження чотириразовий володар Кубка Стенлі
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

25-го липня 2020-го року обірвалося життя видатного канадського хокеїста українського походження Едді Шека.

Йому було 83, свою професійну кар'єру розпочав у 1959-у році та послідовно захищав кольори шести команд НХЛ. Піку кар'єра Едді досягла в шістдесятих роках, коли у складі Торонто Мейпл-Ліфс чотири рази вигравав Кубок Стенлі.

Був учасником матчу всіх зірок НХЛ у 1962-у, 1963-у та 1964-у роках. Закінчив кар'єру в 1977-у році, останньою командою Едді Шека була Вітбі Ворріорс.

Він народився у містечку Садбері (Онтаріо) 11-го лютого 1937-го року у родині українських емігрантів. Усього за кар'єру в НХЛ зіграв понад 1040 матчів, став героєм документального фільму про етнічних українців-підкорювачів НХЛ, який незабаром повинен з'явитися на екранах.

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