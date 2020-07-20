Колишній захисник Донбасу буде виступати у Франції

Влад виступав у складі донецького клубу в сезоні 2017/18

Джерело - УХЛ.

Французький ХК Діжон підписав українського захисника Олександра Влада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відзначимо, що цей клуб виступає в третьому за силою дивізіоні Франції.

Минулий сезон захисник провів в третьому Дивізіоні Швеції, де в 15 матчах набрав 6 (1 + 5) очок. До цього Олександр також грав у французькому чемпіонаті, заробивши 25 (4+21) балів в 15 матчах.

Українським уболівальникам Олександр Влад знаком за виступами у складі донецького Донбасу в сезоні 2017/18. Тоді захисник зіграв в 43 матчах і набрав 29 (9+20) очок при показнику корисності +43.

Нагадаємо, Дніпро продовжив контракт з Білоусовим, а також з російським захисником.