Колишній захисник Донбасу буде виступати у Франції

Джерело - УХЛ.
Французький ХК Діжон підписав українського захисника Олександра Влада.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Відзначимо, що цей клуб виступає в третьому за силою дивізіоні Франції.
Минулий сезон захисник провів в третьому Дивізіоні Швеції, де в 15 матчах набрав 6 (1 + 5) очок. До цього Олександр також грав у французькому чемпіонаті, заробивши 25 (4+21) балів в 15 матчах.
Українським уболівальникам Олександр Влад знаком за виступами у складі донецького Донбасу в сезоні 2017/18. Тоді захисник зіграв в 43 матчах і набрав 29 (9+20) очок при показнику корисності +43.
Нагадаємо, Дніпро продовжив контракт з Білоусовим, а також з російським захисником.