НХЛ офіційно відновить сезон 1-го серпня

НХЛ і Профспілка гравців оголосили про домовленість з приводу завершення сезону 2019/20.

Сторони остаточно узгодили план догравання згідно з яким сезон відновиться зі стадії плей-оф 1-го серпня. Всі матчі будуть зіграні в двох містах-хабах.

Команди східної конференції будуть грати в Торонто, а західної - в Едмонтоні. В Едмонтоні відбудеться і фінал Кубка Стенлі. Фінальна серія повинна завершитися не пізніше 4-го жовтня.

Раніше НХЛ вирішила, що плей-оф на цей сезон буде розширено до 24-х клубів. Зазвичай в плей-оф бере участь 16 команд, тому перший раунд зараз буде попередніми. Відомі його пари.

Схід: Піттсбург - Монреаль, Кароліна - Нью-Йорк Рейнджерс, Нью-Йорк Айлендерс - Флорида, Торонто - Коламбус.

Захід: Едмонтон - Чикаго, Нешвілл - Арізона, Ванкувер - Міннесота, Калгарі - Вінніпег.

Драфт НХЛ відбудеться 9-10 жовтня. Про дату старту регулярного сезону 2020/21 інформації поки немає.