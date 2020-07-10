Легенда НХЛ продовжить виступати в КХЛ

Через десять днів нападнику виповниться 42 роки

Колишній нападник Детройта і збірної Росії Павло Дацюк продовжить виступати у Континентальній хокейній лізі (КХЛ), якому через десять днів виповниться 42 роки, підписав новий однорічний контракт з Автомобілістом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зарплата Дацюка складе 10 мільйонів рублів. Автомобіліст повністю заповнив свою зарплатну відомість на наступний сезон.

Дацюк є вихованцем єкатеринбурзького хокею. Дворазовий володар Кубка Стенлі виступає в КХЛ з сезону 2016/17, не рахуючи чемпіонату-12/13, коли сезон в НХЛ через локаут стартував лише в січні. Разом зі СКА в 2017 році він став володарем Кубка Гагаріна.

У минулому сезоні в складі Автомобіліста Дацюк провів 47 матчів у регулярному чемпіонаті і плей-офф, сумарно набравши 26 (7 + 19) очок. Клуб з Єкатеринбурга в першому раунді плей-оф в п'яти матчах поступився новосибірської Сибірі.

Нагадаємо, Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ.