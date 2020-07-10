 У Росії помер 23-річний хокеїст | Хокей | Champion.com.ua
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У Росії помер 23-річний хокеїст

Сьогодні 16:25 1273 0
Попередній діагноз - тромбоемболія легеневої артерії
У Росії помер 23-річний хокеїст
#Крутій, #ВХЛ

Джерело - sports.ru.

Сьогодні, 10 липня, в Орську помер нападник Южного Уралу Павло Крутій.

Про це повідомляє офіційний сайт ВХЛ.

Йому було 23 роки.

"Сьогодні вранці перебував на тренувальних зборах гравець хокейного клубу Южний Урал Павло Крутій відчув себе погано. Йому було надано першу медичну допомогу лікарем клубу.

Гравець був доставлений машиною швидкої допомоги в реанімацію, де помер. Попередній діагноз - тромбоемболія легеневої артерії. Скарг на здоров'я у хокеїста не було.

Вища хокейна ліга висловлює щирі співчуття рідним і близьким Павла", - йдеться в повідомленні ліги.

У минулому сезоні 23-річний форвард виступав у ВХЛ за Саріарка. У 32 матчах регулярного чемпіонату він набрав 11 (4+7) очок. Також провів чотири матчі в плей-оф.

Нагадаємо, один з лідерів команди залишить Дніпро.

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