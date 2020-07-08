Один з лідерів команди залишить Дніпро

Шибаєв провів у складі щук 26 поєдинків

Джерело - УХЛ.

ХК Дніпро не буде продовжувати контракт з одним з найкращих форвардів команди Олександром Шибаєвим на майбутній плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Всього в сезоні 2019/20 Шибаєв провів у складі щук 26 матчів, в яких набрав 47 (14+33) очок при показнику корисності +29. Така результативність дозволила нападнику зайняти другий рядок серед бомбардирів команди і підсумкове 8 місце серед всіх бомбардирів Ліги.

Раніше, Матерухін перейшов до білоруського клубу.