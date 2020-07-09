УХЛ планує збільшити кількість команд

УХЛ хоче розширити географію чемпіонату

Українська хокейна ліга приступає до роботи над формуванням складу учасників 5-го ювілейного сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Крім участі в національному чемпіонаті шести чинних клубів (Білий Барс, МХК Динамо, Дніпро, Донбас, Кременчук, Крижані Вовки), Ліга веде переговори з ініціативними групами з Дніпра (Динамо), Кривого Рогу (Кривбас), Києва (МХК Сокіл), а також з Одеси та Маріуполя.

Основним завданням УХЛ є розширення географії чемпіонату в майбутньому сезоні. Це передбачає не тільки підвищення інтересу самого турніру, але і зростання популярності хокею в регіонах і Україні в цілому.

Нагадаємо, один з лідерів команди залишить Дніпро.