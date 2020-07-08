Дніпро продовжив контракт з Петровим

У минулому сезоні голкіпер став срібним призером чемпіонату УХЛ-Парі-Матч

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро продовжив контракт з воротарем Олегом Петровим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У регулярному чемпіонаті сезону 2019/20 голкіпер щук в 23 матчах відбив 568 кидків (93.3% відбитих кидків) і заробив коефіцієнт надійності 1.84. Такий результат дозволив Петрову посісти підсумкове друге місце серед усіх голкіперів УХЛ в регулярній частині чемпіонату.

Також в сезоні 2019/20 Олег Петров дебютував у складі національної збірної України, зігравши 4 офіційні поєдинки, відбивши 92,6% кидків у ворота своїх воріт.

Нагадаємо, Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ.