Гравці НХЛ виступлять на Олімпіаді при одній умові

НХЛ і Асоціація гравців ліги обговорюють питання участі в Олімпійських іграх.

Про це заявив журналіст П'єр Лебрюн.

If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHL’s return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is 👌