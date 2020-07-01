Гравці НХЛ виступлять на Олімпіаді при одній умові

Cторони близькі до підписання нової колективної угоди

Джерело - Чемпіон.

НХЛ і Асоціація гравців ліги обговорюють питання участі в Олімпійських іграх.

Про це заявив журналіст П'єр Лебрюн.

"У пропонованій колективній угоді включений пункт про повернення НХЛ на Олімпійські ігри", - написав Лебрюн.

If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHL’s return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is 👌 — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 1, 2020

У разі ратифікації угоди і успішних переговорів з МОК, гравці НХЛ візьмуть участь в Олімпійських іграх 2022 і 2026 років.

Cторони близькі до підписання нової колективної угоди на шість сезонів.

Нагадаємо, новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви.