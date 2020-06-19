 Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше
Вчора 11:59 5273 1
Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:52 66
Фенербахче готує трансфер Зубкова
Сьогодні 11:17 812
Яремчук повністю відновився від травми
Сьогодні 10:57 863
Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним
Сьогодні 10:47 1374
Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення
Сьогодні 09:41 1751
Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію
Сьогодні 08:27 1493
Реал розгромив Валенсію у 29 турі Ла-Ліги
Сьогодні 08:11 1622
Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи
Вчора 19:10 758
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА
Вчора 13:16 989
Блоги
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів Valeriy Ruchka
15.06.2020 13:19 1612
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.06.2020 11:48 1577
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2020 08:35 1386
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1909
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 591
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:58 Баскетбол Медведенко: Михайлюка хочуть затягнути у політичні розбірки в Україні 159
13:52 Пряма трансляція Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 66
13:46 Футбол Реал продовжив контракт із голкіпером Ареола 378
13:32 Футбол Тренер Шахтаря не поспішає переходити у Спортінг 554
13:16 Футбол УЄФА пом'якшив правила фінансового фейр-плей 300
12:57 Бокс Паркер хоче битися з Усиком 830
12:42 Футбол Тимчик: Сильніше зв'язки Ісмаїлі - Тайсон тільки Альба - Мессі 374
12:25 Хокей Гравці НХЛ створили спеціальний комітет по відновленню сезону 543
12:01 Футбол Оболонь-Бровар підсилилась двома захисниками 682
11:46 Футбол Сабо: Віді не варто повертатися у Динамо 1078
11:31 Хокей Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви 766
11:17 Футбол Фенербахче готує трансфер Зубкова 812
10:57 Футбол Яремчук повністю відновився від травми 863
10:47 Футбол Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним 1374
10:30 Футбол Визначився новий клуб Пиварича 1249
10:16 Футбол Бензема повторив досягнення Ді Стефано, Рауля і Роналду 1151
09:57 Футбол Реал – Валенсія 3:0. Огляд матчу 1098
09:41 Футбол Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення 1751
09:25 Футбол Дитятьєв: Помічав, що поляки більше не люблять росіян 1371
09:11 Футбол Батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу 1212
08:55 Футбол Алавес - Реал Сосьєдад 2:0. Огляд матчу 939
08:41 Футбол Фонсека переконав Педро перейти у Рому 1372
08:27 Футбол Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію 1493
08:11 Футбол Реал розгромив Валенсію у 29 турі Ла-Ліги 1622
18 Червня 2020
23:55 Футбол Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму 1404

Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви

Сьогодні 11:31 766 0
Новий клуб розпочне виступи в НХЛ з сезону - 2021/22.
Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви
#Сіетл, #НХЛ

Джерело - ukrinform.uа.

Презентація назви нового клубу НХЛ із Сіетла (США) відкладена через складнощі з торговою маркою, а також антирасистських протестів і пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Seattle Times.

Тепер очікується, що назву оголосять не раніше осені 2020 року, а відкриття арени клубу відбудеться влітку 2021 року.

32-а команда НХЛ почне виступи в лізі з сезону- 2021/22.

Поки що сезон НХЛ на паузі через коронавірус. Відновлення змагань очікується на початку серпня. Повноцінні тренувальні табори клубів відкриються не раніше 10 липня.

Нагадаємо, НХЛ буде щодня тестувати гравців.

Коментарі ()