Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви

Новий клуб розпочне виступи в НХЛ з сезону - 2021/22.

Презентація назви нового клубу НХЛ із Сіетла (США) відкладена через складнощі з торговою маркою, а також антирасистських протестів і пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Seattle Times.

Тепер очікується, що назву оголосять не раніше осені 2020 року, а відкриття арени клубу відбудеться влітку 2021 року.

32-а команда НХЛ почне виступи в лізі з сезону- 2021/22.

Поки що сезон НХЛ на паузі через коронавірус. Відновлення змагань очікується на початку серпня. Повноцінні тренувальні табори клубів відкриються не раніше 10 липня.

Нагадаємо, НХЛ буде щодня тестувати гравців.