 Гравці НХЛ можуть пропустити Олімпіаду-2022 | Хокей | Champion.com.ua
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Гравці НХЛ можуть пропустити Олімпіаду-2022

Вчора 22:40 631 0
Ліга і Асоціація не можуть прийти до єдиної угоди
Гравці НХЛ можуть пропустити Олімпіаду-2022
#НХЛ

Джерело - iSport.ua.

Асоціація гравців і Національна хокейна ліга продовжують вести переговори щодо подальшої співпраці.

Про це повідомляє інсайдер Боб Маккензі.

Організації прагнуть прийти до консенсусу щодо оновленого міжнародного календаря.

За повідомленням цього журналіста, питання участі хокеїстів на Олімпіаді-2022 поки не розглядається. Нагадаємо, що Ігри повинні пройти в Китаї з 4 по 20 лютого. Крім того, Пекін перше місто, де пройдуть зимова та літня Олімпіади.

Нагадаємо, новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви.

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