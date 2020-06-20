В НХЛ 11 гравців заразилися коронавірусом

Троє гравців грають за Тампу

НХЛ оголосила результати тестування гравців на коронавірус у зв'язку з переходом на другий етап плану відновлення сезону-2019/20.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Оскільки клубам НХЛ було дозволено відкрити свої тренувальні бази 8 червня, всі гравці, які відвідують ці об'єкти, пройшли обов'язкове тестування на COVID-19. Наразі понад 200 гравців пройшли багаторазове тестування. В цілому 11 з цих гравців показали позитивний результат. Всі гравці з позитивними тестами були самоізолювався і слідують спеціальними протоколами. Ліга не надаватиме інформацію про особу гравців або їх клубів", - повідомляється в заяві.

В свою чергу у Тампа-Бей Лайтінг повідомили, що з цих 11 випадків - три в їхньому клубі.

Нагадаємо, новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви.