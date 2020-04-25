Визначилися дати проведення матчів плей-оф УХЛ

Вирішальні матчі сезону відбудуться у вересні

Джерело - УХЛ.

Спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-оф, які будуть зіграні до 4 перемог.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Відповідно до регламенту, 3, 4 і 6 матчі будуть зіграні на полі команди з більш низьким номером посіву:

Кременчук (1) - Білий Барс (4): 1, 2, 5, 6 вересня, в разі необхідності матчі також відбудуться 8, 10 і 12 вересня.

Донбас (2) - Дніпро (3): 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також відбудуться 9, 11 і 13 вересня.

Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.

Виходячи з цього, фінал чемпіонату УХЛ - Парі-Матч сезону 2019/20 відбудеться 16-17, 20-21 вересня, а в разі необхідності матчі так само відбудуться 23, 25 і 27 вересня.

У разі, якщо півфінальні серії завершаться після 4-6 матчів, фінальна серія буде розпочата раніше.

Нагадаємо, збірна України втратила позиції в рейтингу IIHF.