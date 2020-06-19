Гравці НХЛ створили спеціальний комітет по відновленню сезону

У комітет ввійшло 12 хокеїстів

Профспілка гравців НХЛ створив спеціальний комітет, який займатиметься питанням відновлення сезону.

Про це повідомляє Sportsnet.

До нього увійшли 12 хокеїстів: Джастін Абделькадер (Детройт), Ян Коул, Джей Ті Комфер (обидва – Колорадо), Ендрю Копп (Вінніпег), Ларс Еллер (Вашингтон), Джастін Фолк (Сент- Луїс), Нік Фоліньо (Коламбус), Рон Гейнсі (Оттава), Зак Гайман (Торонто), Андерс Лі (Айлендерс), Дарнелл Нерс (Едмонтон) і Яннік Вебер (Нешвілл).

Комітет представлятиме і виявлятиме колективну волю хокеїстів в перемовинах з лігою.

На даний момент триває друга фаза відновлення сезону – хокеїсти працюють у невеликих групах. Повноцінні тренувальні табори відкриються не раніше 10 липня, а матчі почнуться орієнтовно на початку серпня.

Нагадаємо, новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви.