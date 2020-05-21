НХЛ планує дограти сезон у 2-4 містах

Ліга підбирає міста

Керівництво НХЛ визнало, що в разі відновлення сезону матчі будуть проходити не по звичній системі дім-виїзд, а в певних локаціях.

Про це заявив комісар НХЛ Гарі Беттмен.

"Вибираємо з 8 або 9 міст. Нам хочеться дограти сезон, хочеться вручити Кубок Стенлі. Ніяких точних дат ні в кого немає. Скажу тільки, що ми і інші ліги не змагаємося один з одним, хто почне першим", - сказав Беттмен.

Очікується, що для кожного з чотирьох дивізіонів виділять по місту, де команди будуть базуватися.

Раніше повідомлялося, що НХЛ може відновити сезон в липні з плей-оф, скасувавши догравання регулярного сезону.

Нагадаємо, АХЛ скасувала кінцівку сезону.