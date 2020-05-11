 АХЛ скасувала кінцівку сезону | Хокей | Champion.com.ua
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АХЛ скасувала кінцівку сезону

Сьогодні 16:44 213 0
Черговий турнір скасовано через пандемію коронавірусу
АХЛ скасувала кінцівку сезону
#АХЛ

Джерело - Чемпіон.

Американська хокейна ліга вирішила не догравати сезон-2019/2020, перерваний через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Лізі не вигідно грати матчі без глядачів, оскільки її доходи безпосередньо залежали від відвідуваності і продажів на аренах.

АХЛ, головна юніорська ліга Канади (CHL) і головна юніорська ліга США (USHL) через загрозу поширення коронавірусу призупинили проведення чемпіонатів 12 березня - в той же день, коли це зробила НХЛ.

Нагадаємо, УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах.

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