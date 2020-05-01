Швейцарія відмовилася приймати чемпіонат світу

Джерело - sport.ua.
Чемпіонат світу з хокею-2020 повинен був в травні відбутися в Швейцарії, проте через коронавірус турнір скасували.
Про це повідомляє IIHF.
Очікувалося, що Швейцарія зможе провести змагання в 2021 році, але Міжнародна федерація хокею раніше вже призначила господарів чемпіонатів світу до 2025 року включно.
В результаті Швейцарія відмовилася від проведення турніру, тому в 2021 році чемпіонат світу за планом пройде в Білорусі і Латвії.
Нагадаємо, збірна України втратила позиції в рейтингу IIHF.