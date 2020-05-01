Швейцарія відмовилася приймати чемпіонат світу

Швейцарії турнір не повернуть

Чемпіонат світу з хокею-2020 повинен був в травні відбутися в Швейцарії, проте через коронавірус турнір скасували.

Про це повідомляє IIHF.

Очікувалося, що Швейцарія зможе провести змагання в 2021 році, але Міжнародна федерація хокею раніше вже призначила господарів чемпіонатів світу до 2025 року включно.

В результаті Швейцарія відмовилася від проведення турніру, тому в 2021 році чемпіонат світу за планом пройде в Білорусі і Латвії.

Нагадаємо, збірна України втратила позиції в рейтингу IIHF.