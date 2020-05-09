 УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах | Блоги | Champion.com.ua
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УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах

Сьогодні 19:41 Андрій Твердохліб 349 0
Перші місця займають НХЛ і КХЛ
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах

Джерело - Чемпіон.

Українській хокейні лізі підкорилося унікальне досягнення.

Щороку Українська хокейна ліга намагається вдосконалюватися і поліпшуватися для своїх уболівальників, ставати ближче до аудиторії і працювати над залученням до самого драйвового виду спорту нових фанатів.

У сезоні 2019/20 сторінка Української хокейної ліги в Facebook набрала 142 687 передплатників і, обігнавши німецьку DEL (141 520 підписників), посіла третю сходинку серед усіх хокейних ліг в світі за кількістю передплатників.

Перше місце, очікувано, зайняла найвідоміша і найсильніша ліга світу - НХЛ, яка зараз налічує більше 4 500 000 підписників на своїй офіційній сторінці. Далі за списком йде російська КХЛ з 150 273 передплатників. На третє місце в цьому сезоні вибилася УХЛ зі 142 тисячами.

Таким чином Українська хокейна ліга випередила німецьку DEL (141 520) і фінську Liiga (103 903). Також позаду залишилися провідні ліги Швейцарії, Данії, Австрії, Франції, Італії, Словаччини, Британії та інших країн, а також другі ліги Швеції, Фінляндії та Росії.

Нагадаємо, що в сезоні 2017/18 кількість передплатників Української хокейної ліги налічувало 46 000, що дозволяло займати лише сьоме місце серед усіх хокейних ліг світу. По завершенню минулого сезону 2018/19 кількість передплатників сторінки УХЛ зросла до 93 000, а за четвертий сезон УХЛ на сторінку Ліги підписалося ще понад: 49 000, що вивело український чемпіонат в топ-3 хокейних ліг світу за цим показником.

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