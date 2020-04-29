У травні гравці приступлять до тренувань

Став відомий план НХЛ по відновленню регулярного чемпіонату, зупиненого через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє championat.com.

З 15 травня гравці отримують дозвіл тренуватися на ковзанках невеликими групами, а 1 червня розпочнеться тритижневий тренувальний збір.

21 червня - команди відправляються в один з чотирьох міст, де відбуватимуться матчі. Можливе проведення тренувальних зустрічей.

1 липня - відновлення регулярного чемпіонату, де кожна команда в підсумку зіграє 76 матчів. Зустрічі будуть відбуватися без глядачів.

21 липня - старт плей-оф, який відбудеться в традиційному форматі. До фіналів конференції арени повинні будуть заповнюватися уболівальниками наполовину. Кубок Стенлі отримає нового власника до кінця вересня.

Нагадаємо, наступний сезон ліги може стартувати в грудні.