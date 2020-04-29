 Стало відомо, коли може стартувати наступний сезон НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Стало відомо, коли може стартувати наступний сезон НХЛ

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Ліга сподівається провести повноцінний сезон з 82 іграми
Стало відомо, коли може стартувати наступний сезон НХЛ
#НХЛ

Джерело - iSport.ua.

Керівництво НХЛ провело зустріч, в ході якої обговорив з клубами варіант старту розіграшу сезону-2020/21.

Про це повідомляє The Athletic.

Наступний сезон ліги може стартувати в грудні (зазвичай розіграш починається в жовтні). При цьому НХЛ не збирається скорочувати тривалість першості і кількість ігор - кожна з команд зіграє по 82 матчі.

Через більш пізнього старту сезону регулярний чемпіонат планують закінчити в травні, а плей-офф Кубка Стенлі - в липні. Разом з тим, ліга готова скасувати Матч зірок і тижневі паузи, а також скоротити перерву на різдвяні канікули.

Нагадаємо, у НХЛ назвали найкращого захисника останніх 53 років.

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